Ida e Alessandro | innamoratissimi dopo Uomini e Donne | vanno a cena con Armando | Sono bellissimi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Insieme hanno lasciato il programma dinon pochi problemi: Ida Platano eVicinanza hanno pubblicato sui social le prime foto insieme in cui si guardano con occhi d'amore. Per loro anche il primo viaggio come...

Platano lascia il programma conVicinanza, la reazione di Riccardo Guarnieri Le anticipazioni del 28 novembre Quali saranno le anticipazioni della puntata del 28 novembre di Uomini e ...Ci sono foto e video die Armando a cena insieme sui loro profili Instagram . In un video Armando ha detto: 'Questi ragazzi sono bellissimi. Io non ci credevo, però è la verità' . ...Armando Incarnato emozionato per la coppia: ha cambiato idea dopo Uomini e Donne Da qualche giorno Ida Platano ha lasciato, dopo tanto tempo in cerca ...I due sono ormai una coppia e hanno lasciato il programma insieme, nella vita quotidiana hanno convinto anche Incarnato ...