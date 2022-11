AEW | Cresce l’età media del pubblico in casa All Elite

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ogni compagnia ha ilche si “merita”. La AEW vanta nel suo audience una grossa fetta di giovani, fino a segnare unadi 48 anni di età. La WWE, di contraltare, vede tra i suoi proseliti i bambini ed una fetta dileggermente “agèe”, probabilmente gli aficionados del prodotto di lunga data. Secondo le stime di Wrestlenomics tuttavia, le cose starebbero cambiando. È stato notato un aumento della soglia massima d’età per i seguaci della AEW, spostando l’anagrafica da 48 ai 51 anni, tra coloro i quali hanno guardato lo show Dynamite. Mentredell’audience che guarda Rampage si attesta sui 53 anni. Le altre compagnie Purtroppo negli ultimi mesi lo show Rampage della AEW ha subito un calo di prestazioni, anche se la causa può essere ricondotta alle competizioni ...

Sportpress24.com

quali sono i tuoi ricordi circa la prima versione di questa compagnia ora rinata sotto l’ala della AEW Cheeseburger: La Ring of Honor è stata la mia casa per dodici anni. Sono letteralmente cresciuto ...Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre si svolgerà Full Gear, e ovviamente la AEW vorrà mettere in scena un PPV degno di nota. Oltre 11.000 biglietti venduti si va verso il sold-out Secondo ...