Zielinski è il calcio | chissà se questa sarà la stagione della sua consacrazione CorSport

(Di domenica 27 novembre 2022) È sempre stato criticato per la sua incostanza, per la sua incompiutezza, ma ieri, contro l’Arabia Saudita, Piotrè stato decisivo: ha spaccato la partita segnando il gol che ha portato la sua Nazionale in vantaggio. Al resto ha pensato Lewandowski, autore dell’assist per Piotr. Il Corriere dello Sport scrive: “Ventotto anni (e sei mesi) rappresentano la via di mezzocarriera di Piotr, un geniaccio nel senso letterale, l’eleganza che sfila sistematicamente sul red carpet, il bravo ragazzo che faresti sposare a tua figlia e però anche quel talento indefinito, una specie di incompiuto, che ogni tanto ti spinge ad imprecare al vento”. E ancora: “è (autenticamente) il, nelle movenze e nella padronanza di sé, nella gestualità suggestiva ed indecifrabile (scusi, ma ...

Un gol di Duke permette all'Australia di battere (0 - 1) la Tunisia. Prima vittoria anche per la Polonia che batte (2 - 0) l'Arabia Saudita. Gol die Lewandowski, Szczesny para undi rigore. La doppietta di Mbappé trascina la Francia al successo sulla Danimarca. In serata successo della Seleccion sul ...Nel match deciso dai gol di Piotre di Robert Lewandowski , quest'ultimo al primo centro ... "Suldi rigore ho visto che lui stava aspettando la mia prima mossa e ci è cascato. La ...Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola in prima pagina: "Comanda Zielinski. Il centrocampista azzurro ... la Serie BKT e il grande calcio internazionale. Attiva ora!La squadra di calcio è come una religione, non si cambia. A meno che non tu sia uno dei tanti tifosi finti pagati dal Qatar per riempire gli stadi e potersi vantare del successo… Leggi ...