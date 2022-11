Udine | Sedegliano | mongolfiera in atterraggio finisce contro un albero

(Di domenica 27 novembre 2022) Alle 11.45 di oggi, 27 novembre 2022, i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo (UD) supportati dall’autoscala giunta dalla sede centrale disono intervenuti a(UD) dove unain fase diè andata a impattarein. Illese le due persone a bordo del pallone aerostatico che dopo l’impatto è rimasto impigliato sulla chioma della pianta. I Vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora per mettere in sicurezza l’area e togliere l’aeromobile dall’sul quale si era impigliato.

