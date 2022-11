Frane a Ischia | sono sette le vittime Tra loro anche una bambina e un neonato LIVE

(Di domenica 27 novembre 2022) Sei corpistati rinvenuti all'indomani della tragedia che si è abbattutta sull'isola, portando ail bilancio complessivo dei morti. Traun, unadi cinque-sei anni e una donna anziana. Altri cadaveri sarebbero stati individuati sotto al fango in attesa del recupero. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi. Il Cdm stanzia 5 milioni per lo stato di emergenza, che durerà un anno, e nomina commissaria Simonetta Calcaterra. De Luca: "In alcune aree non si può abitare"

...il rischio da, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico'. Così il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su. 2022 -......più Indagini carabinieri e inchiesta Procura Droni e carabinieri forestali sono in azione a... che non sono pochi credetemi, per mitigare il rischio da, alluvioni e legate al dissesto ...Continua ad aumentare il tragico bilancio delle vittime della frana di Casamicciola. Poche ore fa erano cinque i decessi accertati, ma nelle ultime ore i soccorritori hanno rinvenuto altri corpi. Sono ...(Adnkronos) - "I fatti parlano. Quello fatto dal governo 5Stelle-Lega nel 2018 per Ischia fu l'ennesimo condono edilizio. Le carte parlano. Il testo della legge parla di condono. Non si può riscrivere ...