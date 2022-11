Frana Ischia | le riprese aeree dei Vigili del Fuoco

NAPOLI - Anche la Nave Gregoretti della Guardia costiera è impegnata nella ricerche in mare, dopo lache ieri ha coinvolto il comune di Casamicciola, sull'Isola d'Continuano i lavori per sgomberare i passaggi stradali dal fango, che ancora scende dalle strade verso i punti più bassi dei centri abitati colpiti dalla. Numerose anche le carcasse di automobili da rimuovere. Al lavoro decine di mezzi ...Ischia (Napoli), 27 nov. (askanews) - Nelle riprese dei Vigili del Fuoco, le immagini aeree della zona dell'isola di Ischia colpita da una frana e da un'alluvione di fango, in particolare il comune di ...Non ci sono solo soccorritori, tra le squadre giunte oggi ad Ischia per la strage di Casamicciola: insieme a loro anche carabinieri forestali con mezzi, droni e geologi specializzati in dissesto idrog ...