Bla | bla | bla | orrore-Repubblica | i morti di Ischia per attaccare governo e Rai

(Di domenica 27 novembre 2022) Usare ie i dispersi perile la Rai. È questo in sintesi il contenuto dell'Amaca di Michele Serra apparsa suquesta mattina. L'attacco è di quelli duri che faranno parecchio discutere. Serra ha messo nel mirino il Tg2 "colpevole" di aver dato notizia delle reazioni dei memnri delsu quanto accaduto a: "Nel Tg2 delle 13 di sabato 26 novembre, ovviamente, l'apertura era la tragedia di. Dopo il servizio (ottimo) dell'inviato è andata in onda una impressionante sfilza di dichiarazioni e tweet di quasi tutti i ministri delMeloni. Quelli interessati all'accaduto (ovvero, quelli le cui parole avevano rilievo giornalistico) sono, se non erro, due: Interni e Ambiente. Oltre alla presidente del ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

Il rischio catastrofico di un'eruzione gigantesca di vulcano è simile a quello di un asteroide di 1 km di larghezza che si abbatte su di noi.differenza, però, è che la catastrofe vulcanica ha ...Considerato uno dei maestri della dance in Italia, è autore di brani cult degli anni 90 come 'L'amour toujors', '', 'The Riddle' e 'In my mind'. RAI 1 – JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST – Fuori il video di BLA BLA BLA di CHANEL DILECTA – MEI – Meeting degli Indipendenti Il dj e producer aveva rivelato a dicembre 2021 di soffrire di un "grave male" che lo aveva colpito in modo aggressivo ...ROMA - E’ disponibile da alcuni giorni su RaiPlay e sui principali social, incluso sul canale ufficiale YouTube del “Junior Eurovision Song Contest”, il ...