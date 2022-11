Argentina | de Paul | «Per i pochi che sono scesi dal carro degli ultimi tre anni | l’invito è quello di risalire»

(Di domenica 27 novembre 2022) Rodrigo de, centrocampista dell’Atletico Madrid ora al Mondiale con l’, ha parlato dopo la vittoria con il Messico Rodrigo de, centrocampista dell’Atletico Madrid ora al Mondiale con l’, ha parlato a Olé. PAROLE – «Abbiamo dato tutto per rialzarci e ci siamo riusciti. Adesso per noi comincia un altro Mondiale. Eravamo molto uniti e credo fosse evidente. Volevamo che la gente lo capisse: per iche per mezz’oradaltredi, perché non vi lasceremo a terra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

- MESSICO 2 - 0 Marcatori: 64' Messi (A), 87' Fernandez (A)(4 - 3 - 3): Martinez 6; Montiel 5.5 (64' Molina 6.5), Otamendi 6, Lisandro Martinez 6, Acuna 6.5; De6.5, G. ...TABELLINO- MESSICO 2 - 0: Martinez, Montiel (19's.t: Molina), Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, De, Rodriguez (12's.t: Fernandez), Mac Allister (25's.t: Palacios), Messi, ...Per la terza (e ultima) giornata del Gruppo C dei Mondiali 2022, in corso in Qatar, scenderanno in campo Polonia e Argentina per una sfida che potrebbe rivelarsi da dentro o fuori per una delle due na ...Rodrigo de Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato dopo la vittoria con il Messico Rodrigo de Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid ora al Mondiale co ...