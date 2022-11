Una ragazza lo respinge | ' Non siamo amici su Facebook | ti uccido' Condannato a due anni

Avrebbe minacciato di seviziare, sfregiare con l'acido ed uccidereoriginaria del Salento , perché ha rifiutato la sua amicizia su Facebook . Antonio D'Autiliia , 36 anni, anche lui salentino, ha patteggiatopena di due anni di carcere e dovrà seguire ...In questa lista c'è anche. Secondo fonti dell'AGI, risultano poi tra i dispersi anche un'altra coppia, un'altradonna straniera. Case allagate nei primi piani, fango nelle ...Il maltempo di forte intensità si è abbattuto su Ischia. Questa mattina intorno alle 5, una frana partita dalla pendici del monte Epomeo ha invaso la parte più alta di Via Celario e raggiunto il lungo ...L’uomo si trovava a bordo della nave da crociera Carnival Valor in viaggio da New Orleans al Messico, assieme alla sorella, quando nella notte ...