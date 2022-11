Tunisia-Australia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la seconda giornata del girone D deidi. La formazione africana, dopo il buon pareggio a reti bianche ottenuto nella gara d’esordio contro la Danimarca, vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Per quanto concerne la compagine oceanica, invece, si tratta di un dentro o fuori perché, dopo la netta sconfitta subita con la Francia, non si può più permettere alcun errore. La vittoria, dunque, per glini è d’obbligo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 novembre alle ore 11:00 e sarà trasmessa in ...