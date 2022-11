Quanto zucchero contiene esattamente un bicchiere di vino

Leggi su agi

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Scrive il New York Times che alcune aziende vinicole” aggiungonoai vini rossi secchi dopo la fermentazione” in modo che abbiano un sapore più “morbido” per il palato americano”, però il giornale si chiede anche: come si fa a saperec'è nella bottiglia o neldi quello che si sta sorseggiando? La risposta, secondo il quotidiano, sta nella dichiarazione di Nancy Light, vicepresidente delle comunicazioni per il Wine Institute, la principale associazione di difesa dell'industria vinicola della California, secondo cui “ilè per natura un po' acido e gli aggiustamenti possono aiutare a bilanciare gli elementi di dolce e acido”, quindi i produttori di“sono autorizzati dalle normative governative ad apportare modifiche alla dolcezza” dopo la ...