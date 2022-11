Qatar 2022 | Londra vieta pubblicità Qatar nei trasporti pubblici

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Niente piùdi promozione delsugli autobus, nella metro o sui taxi a. Transport for London, l’operatore deilondinesi, ha deciso, infatti, di boicottare ilcome destinazione turistica in risposta alla legislazione contro la comunità Lgbt e alle condizioni dei lavoratori immigrati nell’Emirato. Ilraggiunge così gli altri paesi boicottati che comprendono tra gli altri l’Arabia Saudita, il Pakistan, l’Iran, il Sudan e l’Afghanistan. Immediata la risposta dell’Emirato, che secondo la stampa britannica, starebbe rivedendo i suoi investimenti a. Secondo il ‘Financial Times’, Transport for London (TfL), che è presieduta dal sindaco di ...

AGI - La Polonia supera per 2 - 0 l'Arabia Saudita. Szczesny protagonista con un rigore parato. L'Australia supera di misura la Tunisia per 1 - 0. Bene gli 'italiani' in campo Dylan Bronn, Ajdin ...La Polonia si risolleva dopo la gara inaugurale pareggiata contro il Messico e il CT Michniewicz è soddisfatto: "Ovviamente quattro punti non decidono nulla, ma sono contento che abbiamo segnato due ...Argentina Messico streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per i Mondiali Qatar 2022 in programma stasera, 26 novembre ...La moglie di Maguire, insieme alle fidanzate di Pickford e Grealish, hanno festeggiato la vittoria della loro Nazionale contro l'Iran ...