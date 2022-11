Pagelle Tunisia-Australia 0-1 | voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 26 novembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la seconda giornata del girone D deidi. Gli oceanici partono meglio e sbloccano la partita grazie ad un bel colpo di testa di Duke che fa impazzire di gioia il popolo aussie. Lasi sveglia solamente nel secondo tempo, ha un paio di occasioni per pareggiare ma l’si difende con ordine e con grande organizzazione e porta a casa una vittoria straordinaria che di fatto serve per giocarsi lo spareggio con la Danimarca all’ultima giornata. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Dahmen sv; Bronn 6 (28? st Kechrida 6), Meriah 5.5, Talbi 6; Drager 5 (1? st ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il secondo turno del girone D ai Mondiali:Australia Ledei protagonisti del match trae Australia, valido per il secondo turno del girone D dei Mondiali Qatar 2022. TOP: al termine del primo tempo: Duke FLOP: ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il primo turno del girone g ai mondiali:Brasile Serbia Ledei protagonisti del match tra Danimarca e, valido per la il primo turno del girone D dei mondiali Qatar 2022 TOP: al termine del primo tempo: Milenkovic, Paquetà ...I Socceroos tornano a vincere in un Mondiale dopo 12 anni: decisivo contro la Tunisia il colpo di testa in torsione di Duke. Quando giocare semplice paga: lo dimostra l'Australia, che conquista la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il secondo turno del girone D ai Mondiali: pagelle Tunisia Australia Le pagelle dei protagonisti del match tra Tunisia e Australia, valido ...