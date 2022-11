Pagelle Argentina-Messico | voti Mondiali 2022

(Di sabato 26 novembre 2022)Emiliano Martinez, 6: gara da spettatore non pagante a parte nel finale del primo tempo quando vola per i fotografi bloccando la punizione di Vega. Montiel, 5,5: resta coperto durante i primi 45 minuti, ammonito nel finale di tempo per un’entrata in ritardo sul neo-entrato Gutierrez, esce nella ripresa (dal 18? st Molina: ). Otamendi, 6: gli avanti delsi vedono raramente dalle sue parti, ordinaria amministrazione per l’ormai veterano difensore del Benfica. Lisandro Martinez, 6: leggasi Otamendi, segue i movimenti dettati dal compagno riuscendo ad annullare un avversario scomodo quale potrebbe essere Hirving Lozano. Acuna, 6: sulla corsia di sinistra spinge con assiduità fin dalle prime battute, propizia l’ammonizione di Araujo al 23?. Di Maria, 5,5: poco ...

