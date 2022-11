L’intelligenza artificiale trasforma Samuel L Jackson in R2-D2

Leggi su starwarsnews

(Di sabato 26 novembre 2022) Star Wars. Un’intelligenzaha deciso di riportareL.nell’universo creato da George Lucas. Le cose non sono andate come previsto, visto che il risultato è del tutto imbarazzante. In tanti vogliono il ritorno diL.nella saga di Guerre Stellari. Il maestro Jedi Mace Windu è stato una figura importante