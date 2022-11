Frana a Casamicciola | il soccorso alpino sorvola le zone colpite in elicottero

A Ischia, nella zona dove si e' anche verificata una, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sorvola in elicottero le zone colpite dalla forte ondata di maltempo e dal tremendo nubifragio, per monitorare l'area e alla ...Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Tg2 rispondendo dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la. 'La ...Ancora una volta assistiamo inermi a tragedie evitabili a Casamicciola. La frana ha colpito proprio la zona dell'isola dove abbiamo il nostro CNA point guidato da Geppino D'orta". Lo afferma Giuseppe ...È al porto di Casamicciola e a piazza Bagni che si vedono le cicatrici più profonde dell’alluvione della notte scorsa. Sul lungomare sono ammassate almeno una decina di vetture e due bus turistici che ...