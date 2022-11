Frana a Casamicciola | 13 i dispersi tra cui un neonato Il sindaco | Non uscite da casa

(Di sabato 26 novembre 2022) La pioggia battente non dà tregua alla Campania nell’ennesimo giorno di allerta meteo. Emergenza a Ischia, dove questa mattina intorno alle 5 unasi è verificata a. Sono 13 itra cui una famiglia composta da marito, moglie ee una ragazza di 25 anni. Ma il numero potrebbe salire. “Situazione complicata, ci sono case sradicate dalla” spiega il comandante dei carabinieri Tiziano Laganà. Un pezzo di montagna è venuto giù. Un fiume di fango e detriti ha invaso la parte alta di Via Celario e ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. Lungo il percorso travolte due abitazioni, dispersa una famiglia: marito, moglie e un. Si cerca anche una 25enne. Si trovavano all’interno delle loro abitazioni. Alcune auto sono state ...

