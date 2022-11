Cresce l’attesa per le fasi finali di AREA SANREMO 2022 | i dettagli

(Di sabato 26 novembre 2022): performance con orchestra, mostre, talk e incontro, tour guidati e tanto altro grazie adEXPERIENCEper ledi, il concorso gratuito che fa accedere 4 artisti emergenti alla serata finale diGiovani, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di. Durante leeliminatorie e ledel concorso, i giovani artisti provenienti da ogni parte d’Italia (e non solo) hanno avuto e avranno la possibilità di vivere delle giornate immersive nella musica grazie ...

L'Unione Sarda.it

anche per i Movie Days, le giornate di cinema per la scuola, in programma dal 29 novembre al 2 dicembre presso il Cinema Gentile di Cittanova. E ancora i corsi permetteranno di ...La maggioranza Se FdIlo fa soprattutto a spese degli ...'opposizione Musica diversa nel centrosinistra. Il Partito ... in preda alla lotta interna tra le correnti e inche il congresso ... Giunta, cresce l’attesa per la Solinas-bis