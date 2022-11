Argentina-Messico | dove vedere la partita dei Mondiali di calcio in Qatar

Andiamo a ricapitolare quale sarà l'orario di, il programma del match e le possibilità di seguirlo in tv e in streaming; senza dimenticare che potete seguire la sfida anche con la Diretta LIVE scritta di OA Sport. MONDIALI ...Evento :, Mondiali 2022 Data : 26/11/2022 Ore : 20.00 Dove vederla : Rai 1 e Rai Play. Sede : Stadio Nazionale di Lusail.Paredes rischia ora la panchina e il ct dell’Argentina Scaloni avrebbe già pensato al sostituto del centrocampista bianconero. La soluzione del CT Scaloni! Sei qui: Home » News » Argentina, Paredes ha ...I Mondiali in Qatar proseguono con le sfide quotidiane, tra cui anche Argentina-Messico, match più atteso della giornata ...