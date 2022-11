Addio a Irene Cara | premio Oscar per “Flashdance…What a feeling” e “Fame”

(Di sabato 26 novembre 2022), attrice e cantante statunitense nota per aver sfornato hit quali “”, “” e “Out here o Perizona Magazine.

La voce delle colonne sonore di 'Fame' e 'Flashdance' si è spenta a 63 anni, nella sua casa in Florida. Nata nel marzo 1959 a New York, da piccolissima si approccia all'arte: a cinque anni prende ...La famiglia diha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un'anima bella la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film' e ancora: 'Non riesco a credere di ...È morta all’età di 63 anni la cantante Irene Cara, nota per le title track di Fame e Flashdance. L’annuncio è arrivato dal suo addetto stampa tramite i social network. «È con profonda tristezza che a ...Aveva 63 anni. Le due interpretazioni nei due musical le valsero un Golden Globe e un oscar per la miglior canzone ...