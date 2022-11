A Casamicciola non bisogna costruire Lo dicevano gli esperti | 13 anni fa

(Di sabato 26 novembre 2022) La frana di stamattina è tutto meno che una novità: arriva dopo quelle del 2006 e del 2009. Allora il professore di geomorfologia Ortolani diceva che era necessario "intervenire per mettere in sicurezza il versante franoso". L'esperta Micla Pennetta: "Abusivismo e cattiva gestione del territorio sono i responsabili di questa tragedia"

Matteo Piantedosi, dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la frana a. 2022 - 11 - 26 13:19:04 Piantedosi: "Al momentoci sono ...Frana, Piantedosi: 'ci sono morti accertati' Quali sono le cause della frana di questa mattina 'Eventi di tipo piovoso molto ingenti e improvvisi innescano frane e fiumi di fango, ... Frana per il maltempo a Casamicciola sull'isola d'Ischia. Salvini: 'Otto le vittime' - Cronaca le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, è stato escluso il pericolo di vita. Maltempo a Casamicciola, una vittima accertata e 200 sfollati Proseguono senza sosta, intanto, gli ...