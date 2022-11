Violenza sulle donne | Roccella | un dramma per cui servono ascolto e azione Ecco le iniziative del governo

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’immagine delschierato davanti a Palazzo Chigi interamente tinto di rosso, con marchiati a fuoco i nomi delle 104uccise nell’ultimo anno, lancia un grido d’allarme e di dolore forte e potente. Un richiamo alla solidarietà e all’unitarietà di intenti econcrete che, nella giornata internazionale per l’elimindellacontro le, la titolare del dicastero della Famiglia Eugeniavede riecheggiare anche nello slogan di quest’anno sul 1522, che non a caso recita: “Non sei sola”. Perché, come spiega anche la neo-ministro in un’intervista a tutta pagina su La Stampa in edicola oggi, «leche spesso sono forti, sono capaci di ribellarsi, ma devono trovaree sostegno. Devono ...

...efficace per sradicare lacontro le donne deve basarsi anzitutto sulla diffusione della prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e su una cultura del rispetto che investa...... il Senato ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma didi genere. "Affrontare la questione uniti senza ... 25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne. Mattarella: "È un'aperta violazione dei diritti umani" La Polizia Postale, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha fornito preziosi consigli, prevedendo l’organizzazione di workshop sul tema della violenza online che si ...Nella giornata contro la violenza sulle donne arriva una bella notizia che sia da esempio e da monito per tutti. Come si legge su montiprenestini a diffonderla via facebook è la vittima stessa di tale ...