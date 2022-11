Violenza sulle donne | cosa non funziona | “Più formazione per giudici e agenti”

Leggi su inews24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ottantottosono morte nei primi undici mesi del 2022: nella Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, questo numero brucia più che mai. Anche se la statistica è in lieve calo rispetto al 2021, ogni giorno in Italia muoiono, per mano di compagni, ex fidanzati, e addirittura padri o fratelli, figli. L'articolo proviene da Inews24.it.