Striscia la Notizia | ” caso Aboubakar” | «50 euro per i selfie con lui | pagati per protestare»

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Stasera ala(Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna sul “”, con una nuova intervista esclusiva a Soumaila Sambare, ex socio di Soumahoro nella Lega Braccianti, associazione che tutelava i lavoratori nei campi.la, l’inviato Pinuccio torna sulL’onorevole Soumahoro, ospite giovedì sera a Piazza Pulita su La7, ha dichiarato che i suoi ex soci gli avrebbero chiesto, sottoforma di stipendio, i soldi delle donazioni all’associazione. «È una bugia, non lo abbiamo mai fatto. Gli abbiamo solo chiesto di metterne una parte in un conto corrente da cui avremmo potuto attingere per i problemi del ghetto, senza dover ogni volta aspettare che lui scendesse da Roma». Risponde Sambare. Che ...