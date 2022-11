Sci | Cdm alpinismo | Murada subito sul podio nella sprint in Val Thorens

(Di venerdì 25 novembre 2022) Val, 25 nov. -(Adnkronos) - Giuliaha conquistato il terzo postofemminile che ha inaugurato la stagione 2022/23 di Coppa del mondo in Val. Sulla pista francese, la 24enne valtellinese è riuscita a beffare quasi in volata la francese Celia Perillat-Pessay (3'15?510), al termine di una finale emozionante, conclusa in 3'14?910. La competizione è stata vinta dalla padrona di casa Emily Harrop, prima con il tempo di 3'10?403: la transalpina ha vinto in maniera netta. Avanti fin dalle prime frazioni di gara è stata la sola elvetica Marianne Fatton (3'12?966) a cercare di tenere il ritmo, mentre la ceca Marianna Jagercikova (3'22?872) – nonostante un'ottima prima metà di gara – ha dovuto abbandonare le parti nobili della corsa a causa della perdita di uno sci che l'ha ...

E' ancora il maltempo il grande protagonista della Coppa del mondo dialpino. La prima discesa maschile di Lake Louise, in Canada, è stata infatti cancellata a causa della neve che ancora sta cadendo in queste ore sulla 'Men's Olympics' e della cattiva visibilità. ...Successo numero 49 della carriera per Johannes Klaebo nella sprint maschile in tecnica classica che ha dato il via alla Coppa del mondo. Il ventiseienne campione di Trondheim, che alla vigilia non era ...Lake Louise, 25 nov. -(Adnkronos) - E ancora il maltempo il grande protagonista della Coppa del mondo di sci alpino. La prima discesa maschile di Lake Louise, in Canada, è stata infatti cancellata a..Val Thorens, 25 nov. - (Adnkronos) - Giulia Murada ha conquistato il terzo posto nella sprint femminile che ha inaugurato la stagione 2022/23 di Coppa del mondo in Val Thorens. Sulla pista francese, l ...