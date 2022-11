P38 - La Gang | la band musicale indagata a Torino per ' istigazione a delinquere'

Sky Tg24

I membri della band musicale 'P38-La Gang' sono indagati a Torino per istigazione a delinquere. In mattinata i carabinieri e la polizia di Torino, supportati dagli uffici territoriali di Bologna, Bergamo e Nuoro, hanno eseguito perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino.