Mondiali Qatar 2022 | Kane | “Pareggio non è un brutto risultato”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Non è stata sicuramente la nostra miglior prestazione, ma comunque il clean sheet ci mette in una buona posizione di classifica per il passaggio del turno. Cosa è mancato? Rispetto alla sfida con l’Iran abbiamo avuto due o tre possibilità che non abbiamo sfruttato. Loro hanno alzato il pressing, hanno reso il match complicato. Comunque ilnon è un, aspettiamo ora l’ultima partita del girone”. Queste le parole dell’attaccante dell’Inghilterra Harryai microfoni di ITV dopo lo 0-0 contro gli Stati Uniti. (ITALPRESS). pia/glb/red 25-Nov-22 22:41 NNN SportFace.

Pareggio senza gol tra Inghilterra e Stati Uniti , in un match valido per il gruppo B deidi2022 , disputato allo stadio Al - Bayt di Al - Khor. Nella classifica del girone guida la nazionale di Southgate con 4 punti, poi Iran a quota 3, Usa a 2 e Galles fanalino di cosa ...La denuncia della figlia: 'Ci hanno fatto perdere tempo prezioso', l'ex miss Croazia super sexy sugli spalti indigna il. E ora rischia di essere arrestata Cosa è successo Un testimone ...Non ci sono state reti nel match valido per il girone B dei mondiali del Qatar tra Inghilterra e USA. La partita è stata molto equilibrata e le due squadre non si sono risparmiate. Fischi nel finale ...Per un primo turno che si chiude, un secondo è già pronto a cominciare. Non c’è tempo di rifiatare in Qatar, perché le Nazionali sono pronte a tornare in campo ...