Il tennis ormai è un massacro | Coppa Davis | la denuncia di Adriano Panatta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Come va il tuo diritto?». «Male, grazie». E: «Che è, na' notizia?». E giù risate. Lui: «Eppure il tuo rovescio, piatto o in back, funziona, diciamo che non è inguardabile. Ma il diritto no, eh. È un tuo dramma». Incoraggiante, no? E impareggiabile: simpatico, romano nell'animo («Ma ora sono diventato quasi trevigiano, da quando mi sono sposato con Anna e vivo nella Marca», dice), mattatore, un grande italiano. «? È un uomo buono e geniale ma un po' difficile» ci disse una persona che lo conosceva bene. Altri segreti che non sianotici? La sua amatriciana resta poderosa, il ciuffo d'ordinanza è sempre lì e l'innata curiosità per sfuggire agli agguati della noia lo porta, a 72 anni, a scrivere libri insieme a Daniele Azzolini (l'ultimo è Niente è impossibile per Sperling&Kupfer con protagonisti Sinner e ...