Giornata contro la violenza sulle donne | Shapiro | “Dovrebbe esserla ogni giorno”

Il 25 novembre è lainternazionale per l'eliminazione della violenzale donne. Una data che, nata per ricordare il brutale assassinio avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana delle tre sorelle ...Sono queste le parole che l'assessora regionale alle Pari opportunità, Alessandra Nardini, spende in occasione dellainternazionale per l'eliminazione della violenzale donne. Un ...La terzultima della classe al cospetto di Vecchi e compagni per la nona tappa del campionato. L’ennesima di un percorso in crescendo che ha visto la banda di Ortenzi raggiungere il proprio climax una ...La mattina del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha visto gli studenti dell’istituto Ferrara e della Direzione Didattica Cavallari protagonisti di un flash mob in piazza S ...