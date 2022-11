(Di venerdì 25 novembre 2022) La partenza straripante delresta, anche durante i Mondiali, l’argomento principale di ogni diatriba calcistica. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha saputo farsi valere anche in Champions, portandosi a casa un primo posto nel girone e, dunque, una qualificazione agli ottavi. Infatti a Radio Crc durante la trasmissione “si gonfia la rete” è intervenuto l’ex calciatore dele attuale allenatore del Renate, Andrea: “Non sapremo se ilriuscirà a tenere lo stesso ritmo per tutta la stagione, lo vedremo man mano, ma che ilsia una certezza è un dato di fatto. I punti di vantaggio sulle avversarie rappresentano il valore della squadra e alla ripresa sono sicuro che rivedremo la solita macchina da gol, una squadra che vorrà imporre il proprio gioco in ogni ...

Spazio Napoli

... Claudio Gentile, Fulvio Collovati, Dino Zoff, Giancarlo Antognoni, Franco Selvaggi, Beppe, ... Bearzot glielo dice la sera prima, nel secondo, per non dargli pressione, losolo nel ...... Claudio Gentile, Fulvio Collovati, Dino Zoff, Giancarlo Antognoni, Franco Selvaggi, Beppe, ... Bearzot glielo dice la sera prima, nel secondo, per non dargli pressione, losolo nel ... Dossena avvisa: “A questo Napoli manca una cosa”