Croazia-Australia oggi | semifinale Coppa Davis 2022 | orari | programma | tv | streaming

(Di venerdì 25 novembre 2022) Decise le quattro contendenti per il trono mondiale del tennis. Laè arrivata alle semifinali, all’impianto Martin Carpena di Malaga quest’è il turno dieda giocarsi un posto per l’ultimo atto. Glini, bravi a sbarazzarsi dell’Olanda grazie alle due partite di singolare, sono a caccia di una finale che manca da diciannove anni, dall’alto del loro secondo posto nell’albo d’oro con ventotto successi totali; ai tempi il capitano Lleyton Hewitt era uno dei giocatori più in vista dell’intero panorama mondiale e con l’aiuto di Mark Philippousis e del doppio composto da Wayne Arthurs e Todd Woodbridge si portò a casa l’insalatiera. Non sarà facile tornare a giocarsi il trofeo, con i croati che puntano a ripetersi dopo aver ...