Chiellini e Bale in MLS | Beasley | 'Che impatto' VIDEO

Tuttosport

... seguito pochi minuti dopo da Bukayo Saka, finalmente libero dal giogo di... Fulvio - L'... Per il resto, c'era tutto: i capelli di McKennie,che in un attimo dice agli Usa che il calcio ...Il gol del pareggio lo segna l'ex Real Madrid Gareth, attualmente compagno di squadra di Giorgio, che nella fase finale del secondo tempo si guadagna un calcio di rigore e lo ... DaMarcus Beasley: "Bale e Chiellini Impatto enorme in MLS" L'ex pilastro della nazionale di calcio USA DaMarcus Beasley dice la sua sull'importanza di Gareth Bale e Giorgio Chiellini nella loro squadra e in MLS.Gareth Bale e l'ultimo Mondiale. Sfida i 'suoi' Stati Uniti dopo la gioia a Los Angeles. Ma Page vuole evitare l'incubo Charles ...