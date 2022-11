Ceretta o rasoio? Ecco i migliori prodotti per una perfetta depilazione fai da te

(Di venerdì 25 novembre 2022) Gli strumenti e icosmetici per eliminare i peli superflui, ad oggi, sono tantissimi: dalla, al filo brasiliano, passando per

Pazienti.it

Un'altra differenza rispetto allaè l'irrilevanza della lunghezza del pelo, che può essere ... meglio se con un, così che la luce pulsata agisca direttamente sul bulbo. Appoggiato l'...... che ha raccontato di aver cancellato dalla sua agenda il giorno della. Perché questa ... Ma se il rifiuto deldiventa un gesto politico, è perché peli e capelli sono uno dei più antichi ... Brufoli all'inguine: cause e rimedi La luce pulsata a casa è una valida opzione alternativa alla classica cera: non è dolorosa e ha pochissime controindicazioni. A patto di saperla maneggiare E siste una soluzione per chi è stanca del s ...Sotto le ascelle o sulle gambe: la “libertà tricologica” veicola da sempre messaggi culturali, e la campagna #BodyHairPositivity oggi mette ...