Calibro 35 Plays Morricone | «Musica complessa ma non difficile Perfetta per i teatri»

Leggi su funweek

(Di venerdì 25 novembre 2022) In occasione della Milano Music Week, i35 si preparano a riempire di note la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il luogo giusto per il loro Scacco al Maestro –35che porta sui palchi la rivisitazione delle musiche di Ennioda parte della band. Ne abbiamo parlato con Tommaso Colliva e Enrico Gabrielli. Ottobre e novembre nei, con una data finale speciale. Cosa rappresenta per voi questo live al Conservatorio di Milano?Tommaso Colliva: «È ed è stato un enorme piacere portare questo spettacolo nei. Lache affrontiamo in esso merita l’attenzione ed il tipo di fruizione che certi spazi inducono. Negli ultimi anni, abbiamo purtroppo dovuto vedere (e fare) da seduti troppi concerti che ...