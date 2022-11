Calcio | Mondiali 2022 | Inghilterra e Stati Uniti non si fanno male | arriva un pareggio a reti bianche

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si chiude ail derby della lingua britannica traaiin Qatar. Allo Stadio Al-Bayt i ventidue in campo si accontentano di spartirsi la posta in palio, essendo un risultato comodo ad entrambe. Gli uomini di Southgate infatti salgono a 4 punti nel gruppo B e possono giocarsi il primo posto nella sfida di martedì con il Galles, mentre quelli di Berhalter possono puntare alla qualificazione agli ottavi battendo l’Iran. I Tre Leoni partono con l’idea di chiudere il discorso qualificazione e dopo dieci minuti sfiorano il vantaggio. Saka è inarrestabile sulla destra e serve Kane in area, ma il tiro del centravanti del Tottenham viene deviato in maniera provvidenziale da Zimmerman. Dopo lo scampato pericolo, gli statunitensi mettono la testa fuori ...