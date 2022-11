Soumahoro si autosospende dal gruppo di Alleanza Verdi Sinistra

ilmessaggero.it

Aboubakar Soumahoro si autosospende dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, anche se ribadisce la sua estraneità alle vicende emerse in questi giorni. E' la novità che emerge dopo una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...