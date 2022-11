Siviglia | arrabbiato con il Papu Gómez

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Calcio iberico: 11/10/2022 alle 19:07 TEC Il comportamento dei giocatori argentini delsta dando molto da discutere Il, non convocato per disagio, ha lasciato lo stadio al 60? quando i suoi hanno perso contro la Real Sociedad Il comportamento delin questi giorni ha dato molto di cui parlare nell’ambiente del. Il calciatore argentino, che già ai suoi tempi dichiarò che “i convocati per il Mondiale, in qualche modo, avranno la testa altrove“Ancora una volta è stato protagonista di un nuovo incidente. Nella festa che ilcontestato davanti al Società realecontro il quale ha perso 1-2 e ha giocato con altri nove giocatori per mezza partita, Ilera in tribuna ...