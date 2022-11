Sgt Slaughter | “Non me la bevo | Vince McMahon non si è allontanato dalla WWE”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Durante una recente intervista con Bill Apter per Sportskeeda Wrestling, l’Hall of Famer della WWE Sgt.ha espresso la convinzione chesia ancora coinvolto nella WWE dietro le quinte. Una convinzione condivisa inizialmente da tanti fan, che però si sono scontrati con gli innumerevoli segni di discontinuità che la nuova gestione ha posto davanti ai loro occhi, dalle assunzioni di wrestler licenziati ad altri piccoli dettagli come i colori di NXT o la gestione dei titoli secondari. La leggenda WWE comunque non si è persuaso di questo cambiamento e crede chesia ancora lì, dietro le quinte a muovere i fili di tutto: “Sento cheè ancora lì e non c’è modo di tenerlo lontano a causa della sua conoscenza del business. Se non fosse per la sua conoscenza, molti di ...

World Wrestling

The WWE Hall of Famer thinks it's hard to keep the former WWE Chairman & CEO away from the wrestling promotion that he ran for over 40 years.Wrestling legend Sgt. Slaughter recalls a harrowing experience in which a fan got into it with Roddy Piper near a concession stand, and Piper got stabbed.