Sci alpino | Marco Odermatt chiude in vetta la seconda prova della discesa di Lake Louise davanti a Kilde | 12° Paris

Marco Odermatt ha fatto segnare il miglior tempo nell'ultima prova cronometrata che precede la discesa maschile di Lake Louise, in Canada. A causa del forte vento in cima alla pista la giuria, in ......controlli agli impianti di risalita e alle reti di protezione e delimitazione per le piste da, ... Lavarone, Alpe Cimbra e di tutti gli impianti dell'arco. Ad attendere gli sciatori, ci ...La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riprenderà da domani, venerdì 25 novembre: da Kilde a Kristoffersen, tutti ad inseguire Odermatt ...Giovedì 24 e venerdì 25 novembre si terranno in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Trieste, le selezioni per il corso destinato a formare le future Guide Alpine. È la prima volta che il Collegio G ...