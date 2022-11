Sale a 440 il numero di bambini ucraini uccisi dall' inizio del conflitto

Agenzia ANSA

Sono almenoi bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. Allo stesso ......della pandemia di Coviddunque a 1.514.403. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.314 persone) e raggiungono quota 1..723 ... Kiev, sale a 440 numero bambini uccisi da inizio guerra Il servizio stampa dell'Ufficio del difensore civico ha reso noto su Facebook che a oggi i bambini considerati dispersi sono 323 ...Sono almeno 440 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. (AN ...