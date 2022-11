Quando il rock duro incontra il gioco online

Leggi su zon

(Di giovedì 24 novembre 2022) The “Ace of Spades”, l’Asso di Picche, non è solamente una delle carte di maggior valore nel Poker, è anche (e soprattutto aggiungerei) il quarto album dei Motörhead. La traccia omonima è stata pubblicata come singolo nel 1980 ed è forse la canzone più famosa della band londinese. Di cosa parla?d’azzardo ovviamente. «Double up or quit, double stake or split, the ace of spades, the ace of spades», ovvero «Ripuntare tutto o abbandonare, raddoppiare la posta o dividerla, l’asso di picche, l’asso di picche». 2 minuti e 48 secondi di pura adrenalina, le rullate di Phil Taylor, i riff di Eddie Clarke e la voce graffiante di Lemmy Kilmister le hanno valso il disco d’oro nel Regno Unito e l’inserimento nella speciale classifica delle 40 Greatest Metal Songs of All Time di VH1. Non solo questo ovviamente. Parliamo di una band con 40 anni di attività alle spalle e ...