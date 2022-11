Qatar | Sanchez | 'Speriamo di esserci scrollati di dosso la tensione dell'esordio'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Felix, ct del, ha parlato in conferenza stampa in vistaa gara contro il Senegal: "Spero che i miei giocatori mettano in...

Non vuole uscire subito dai Mondiali, i primi che si giocano in Medio Oriente e proprio in: il ct catalano Felix, dopo la brutta prestazione nel match di apertura perso contro l'Ecuador, spera che i suoi sappiano mettere in mostra "il meglio del loro livello di gioco" contro ...... gara valida per la prima giornata del Girone H dei Mondiali del; calcio di inizio alle ore ... ripiegamento decisivo di Jung Woo - Young, sarebbe stato un pallone ghiotto per39' ...Il Ct Sanchez orientato a confermare gran parte della squadra che ha perso contro l'Ecuador. Possibile spazio dal 1' per Munatri con Afif in attacco. Hatem spostato a centrocampo. Cissé deve fare i co ...In ottica del match tra Qatar e Senegal, il ct qatariota Sanchez, ha dichiarato la voglia di invertire la rotta dopo la sconfitta all'esordio ...