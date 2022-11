Pagamenti con i Pos sotto i 30 euro | cosa sta cambiando

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) con la nuova legge di Bilancio promossa dal Governo Meloni Nella legge di Bilancio 2023 al vaglio del Governo è stata inserita una norma che riguarda icon il Pos al didei 30. La norma potrebbe abolire l’attuale possibilità di accettare il pagamento elettronico anche per piccole somme. In sostanza, il Governo starebbe eliminando l’obbligo di accettare carte di credito e bancomat per scontrini al didei 30. La norma, proposta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha 180 giorni per chiarire i «criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse». Leggi anche: MIGRANTI, PRESENTATO IL PIANOPEO IN 20 PUNTI. L’UE NON CITA LE ONG Intanto, ...