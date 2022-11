NWG | Info & Card finale “The Path of Champions”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lee ladi “Theof”, in programma Sabato 26 Novembre a Avigliano (PZ): NWG TheofSabato 26 Novembre – Avigliano (PZ)Palazzetto Polifunzionale – S.P 6 Appula Inizio Show Ore 20 – Ingresso Prima fila: 25 Euro, Bordoring: 20 Euro, Spalti: 15 Euro, Ridotto Under15: 10 Euro Titolo Assoluto NWG (Decision Match)Karim Brigante Vs Mike Bird Titoli di Coppia NWG (Decision Match)Mirko The Kid; Tony Maisano Vs Bad People (???; ???) Fatal 4 Way Match for Titolo Femminile NWG (Decision Match)Amira Vs Darcy Stone Vs Domiziana Roy Vs Lara Wild Rumble Match for NWG All Title ShotFlavio Augusto Vs Mr. Mastodont Vs Tao Man Vs Bad People (???) Vs Tony Maisano Vs Mirko The Kid ...