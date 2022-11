Mondiali | se il ct sa sfruttare le regole

Non sopravvive il più forte. Sopravvive chi si adatta . Nel calcio, almeno. Se le forze misteriose al di sopra di noi cambiano le regole del gioco, noi cambiamo il gioco. E subito, prima che gli altri ...Giroud, pronto al'occasione datagli dall'infortunio di Benzema, ha risposto presente ... diventato ovviamente il marcatore più anziano di sempre della Francia ai(superato Zidane ...Secondo la Gazzetta dello Sport, alla ripresa del campionato si potranno vedere tempi addizionali che superano anche i 10 minuti (per esempio in Inghilterra-Iran sono stati +14 e +13). Al momento non ...Non sopravvive il più forte. Sopravvive chi si adatta. Nel calcio, almeno. Se le forze misteriose al di sopra di noi cambiano le regole del gioco, noi cambiamo il gioco. E subito, prima che gli altri ...