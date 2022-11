Milinkovic in ombra | buone notizie per la Juve | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 24 novembre 2022) 2022-11-24 23:30:00 Arrivano conferme: Falsa partenza per Sergej-Savic al Mondiale di Qatar 2022. Il Brasile si dimostra troppo forte per la sua Serbia. Un po’ come era successo quattro anni fa in Russia, quando i verdeoro vinsero con lo stesso punteggio (2-0) nella terza e ultima giornata della fase a gironi eliminando i serbi. Che ora invece hanno l’occasione di rifarsi nelle prossime due sfide con Camerun e Svizzera, in programma rispettivamente lunedì 28 novembre e venerdì 2 dicembre. Al ct Stojkovic servirà un altro: non quello visto (in) all’esordio nel tridente d’attacco con Tadic e Mitrovic, ma il leader che incanta a centrocampo in Italia a suon di gol e assist. LA– Sullo sfondo ci sono sempre le voci di mercato sull’interesse dellantus, pronta a tutto ...