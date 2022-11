Mercedes | la W13 resta oscura in certi punti

FUNOANALISITECNICA

Resta la vittoria in Brasile il momento migliore del finale di stagione in casa. L'epilogo del campionato ad Abu Dhabi ha ricacciato indietro la, a causa di problemi legati alla gestione delle gomme - un graining sui due assi in gara confermato da James Vowles - e ...'Allo stesso modo, però, mi ha sorpreso il passo indietro che ha compiuto laad Abu Dhabi. Probabilmente non hanno ancora identificato i problemi relativi dalla. Vedremo se riusciranno a ... F1 Mercedes W13: un totem da contemplare per non commettere in futuro gli stessi errori James Vowles guarda al prossimo anno, dopo un finale ad Abu Dhabi negativo per la W13 e in parte previsto. C'è fiducia in un recupero sugli avversari e nel ritorno alla lotta per vincere ...James Vowles, direttore delle strategie di Mercedes, rivela che il team non è riuscito a capire completamente la W13. Lui, però, è sicuro di una cosa: 'Siamo bravi nello sviluppo, nel 2023 saremo molt ...