ManUTD a +25% in Borsa | capitalizzazione a 3 mld

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Manchester United vola insull’onda dell’annuncio da parte della famiglia Glazer di essere intenzionata ad ascoltare potenziali acquirenti per la cessione del club inglese. Il titolo ha fatto registrare un balzo del 25% a Wall Street, attestandosi a 18,80 dollari per azione, condi mercato in crescita a 3 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

