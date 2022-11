Incidente frontale sulla Statale Appia | 69enne trasportato in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaolisi (Bn) – Un uomo di 69 anni ha riportato ferite in seguito a unstradale avvenuto lungo la, nel territorio di Paolisi. Il conducente era a bordo della sua Panda quando è stato coinvolto in uncon un furgoncino atto al trasporto di materiali. Ildi Airola, immediatamente soccorso dagli operatori del 118, è statoall’San Pio in codice rosso, vista la dinamica del sinistro. Cosciente, ha lamentato dolori cervicali e addominali. Soltanto un grosso spavento invece per l’uomo alla guida del veicolo commerciale, che a scopo precauzionale e per controlli è stato invece accompagnato al Fatebenefratelli. Insieme all’ambulanza, sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e ...