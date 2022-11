ilGiornale.it

... ma la rapiditàcui tutto questo sta avvenendo ha spiazzato proprio tutti. Secondo i geologi che si sono occupati dello studio scientifico, bisogna usare unmolto semplice. È come se si ...L'hair stylist, triste per la mancanza della figlia, ne ha parlatola Marzoli. La venezuelana invece di consolarlo è sembrata scocciata e ha fatto unche a molti, così come ad Antonino, ... Il paragone con Holly e Benjii e quei giapponesi che giocano in Germania Abbiamo sostituto Draghi a Palazzo Chigi, con un Draghi dai capelli lunghi e biondi. Ovviamente il paragone non vuole essere sul personale ma sul politico. Credo sia giusto chiarire questa cosa! La ma ...Gli autori dei gol del Giappone alla Germania hanno scatenato i paragoni con il cartone animato sul calcio più famoso al mondo. Entrambi giocano proprio nella Bundesliga tedesca, ecco di chi si tratta ...